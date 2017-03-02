Фондові індекси США продовжують ставити рекорди - Dow Jones вперше в історії перевищив 21000 пунктів

Всі три основних фондових індекси США почали березень з рекордів, індекс Dow Jones оновив історичний максимум і вперше перевищив психологічну позначку в 21000 пунктів на фоні промови президента США Дональда Трампа в Конгресі, свідчать дані торгів.

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Всього 24 торгові сесії назад Dow Jones вперше в історії закрився вище позначки в 20000 пунктів, а в середу він підскочив на 1,46% і перевищив рівень у 21115,55 пункту. Індекс високотехнологічних компаній NASDAQ зріс на 1,35%, до 5904,03 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 — на 1,37%, до 2395,96 пункту, повідомляє Прайм.

У вівторок президент США Дональд Трамп виступив зі своєю першою програмною промовою в Конгресі, в якій виклав свої пропозиції щодо реформи охорони здоров'я, запропонував імміграційну реформу, а також пообіцяв вкласти 1 трильйон доларів в інфраструктуру. Він також пообіцяв "історичну податкову реформу": знизити податок на прибуток корпорацій і зменшити податки для середнього класу. Крім того, Трамп розкритикував Північноамериканську зону вільної торгівлі НАФТА, вступ Китаю до Світової організації торгівлі і торговий дефіцит США.

Федрезерв у середу опублікував зведення коментарів (Beige Book, "Бежева книга), згідно з якою більшість з 12 округів країни в період з початку січня до середини лютого продовжили демонструвати помірне збільшення економічної активності; при цьому в деяких округах відзначалися проблеми з зайнятістю і стурбованість у зв'язку з політикою президента США Дональда Трампа.

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Інвестори також звернули увагу на заяву голови Федерального резервного банку (ФРБ) Нью-Йорка Вільяма Дадлі, який відзначив, що ситуація для підвищення ставок "стала набагато переконливішою" у світлі поточного економічного стану. У свою чергу голова ФРБ Сан-Франциско Джон Вільямс підтвердив, що обговорюється питання про підвищення ставки в березні.

"Має значення не тільки підвищення ставки, а те, що всі бачать, що ситуація поліпшується. Якщо ФРС почуває себе впевненіше, можливо, і ми теж можемо", - сказав агентству Рейтер голова Greentree Brokerage Services Уоррен Вест.

Споживчі доходи в країні в січні збільшилися на 63 мільярди доларів, або на 0,4% порівняно з груднем 2016 року, витрати зросли на 22,2 мільярда доларів, або на 0,2%. Аналітики очікували зростання доходів і витрат в місячному вираженні на 0,3%. Індекс ділової активності в промисловості США в лютому збільшився до 57,7% з січневих 56%, тоді як аналітики очікували збереження індикатора на січневому рівні.