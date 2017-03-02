Азіатські біржі зростають слідом за американськими: Nikkei 225 подолав річний максимум

Основні фондові майданчики Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) в основному зростають на торгах у четвер, слідуючи позитивній динаміці закриття торгів в США днем раніше, а японський індекс Nikkei 225 пробив максимум з 18 грудня 2015 року, свідчать дані торгів.

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Сьогодні вранці індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знизився на 0,04%, до 3245,91 пункту, шеньчженьській Shenzhen Composite - на 0,08%, до 2007,39 пункту. Гонконгський Hang Seng Index збільшувався на 0,41% - до 23872,50 пункту, корейський KOSPI - на 0,51%, до 2102,31 пункту, австралійський S&P/ASX 200 піднявся на 1,20% - до 5773,50 пункту, повідомляє Прайм.

Японський Nikkei 225 зріс на 1,01% - до 19589,07 пункту, раніше він досягав рівня у 19674 пункту, що стало максимумом з 18 грудня 2015 року.

Ринковий стратег IG Group Цзиньгуй Пань, думку якого наводить газета The Wall Street Journal, заявив, що сильна підтримка світового фондового ринку виходить зі США. Всі три основних американських фондових індекси почали березень з рекордів, Dow Jones оновив історичний максимум і перевищив психологічну позначку в 21000 пунктів на фоні нових слів президента США Дональда Трампа.

У вівторок Трамп виступив зі своєю першою програмною промовою в Конгресі, в якій виклав свої пропозиції щодо реформи охорони здоров'я, запропонував імміграційну реформу, а також пообіцяв вкласти 1 трильйон доларів в інфраструктуру.

Він також пообіцяв "історичну податкову реформу": знизити податок на прибуток корпорацій і зменшити податки для середнього класу. Крім того, Трамп розкритикував Північноамериканську зону вільної торгівлі НАФТА, вступ Китаю до Світової організації торгівлі і торговий дефіцит США.