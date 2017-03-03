Біткойн вперше в історії перевищив за вартістю унцію золота

Вартість біткойна під час торгів у четвер, 2 березня, вперше в історії перевищила вартість однієї тройської унції золота.

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Про це свідчать дані торгів на електронних біржах, повідомляє РБК.

Так, за даними біржі біткойнів Kraken, остання зафіксована вартість біткойна становила $1265. При цьому на біржі Comex золото торгувалося на рівні $1235 за тройську унцію.

Біткойн — це цифрова валюта, що з'явилася в 2009 році. Вона не забезпечується жодними матеріальними цінностями. Обмін біткойнами заснований на принципі анонімності.

Раніше, 24 лютого, курс біткойна досяг історичного максимуму $1183,68. При цьому 2 січня біткойн торгувався на рівні $1022,39. Тоді він вперше перевищив позначку $1000 з 2013 року.