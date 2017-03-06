Deutsche Bank проведе емісію акцій для залучення восьми мільярдів євро капіталу

Становище банку останніми роками погіршилося через низку скандалів та накладених на нього штрафів, передає Deutsche Welle. Емісія повністю гарантована низкою інших банків, розміщення відбудеться з 31 березня по 6 квітня.

Читайте такожСвітові банки з 2008 року виплатили понад $320 мільярдів штрафів

Також у банку після засідання наглядової ради повідомили про відмову від планів продажу дочірнього банку Postbank. Замість продажу "дочки", яка спеціалізується передусім на обслуговуванні фізичних осіб, планується інтегрувати її в бізнес концерну. Об'єднаний банк матиме понад 20 мільйонів клієнтів. Детальний план щодо інтеграції Postbank має бути представлений упродовж року.

Збільшення капіталу покликане посилити стійкість банку проти кризових явищ та розширити можливості для фінансування. "Наші рішення - важливий крок, аби зробити Deutsche Bank сильнішим та мати змогу знову зростати", - прокоментував рішення наглядової ради голова правління банку Джон Краян, цитує агентство dpa.

Також упродовж двох наступних років банк планує вивести на біржу та продати незначний пакет компанії з управління активами Deutsche Asset Management, що повинно теж забезпечити банку додаткові надходження.

Спекуляції щодо необхідності вливання додаткових коштів у капітал банку через витрати на дорогі судові позови циркулювали кілька місяців. Завдяки продажу акцій банк зможе суттєво покращити коефіцієнт достатності базового капіталу.