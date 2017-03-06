Французький концерн PSA Peugeot Citroën купив Opel за 2,2 мільярда євро

Згідно з повідомленням компанії, вартість купівлі Opel та Vauxhall склала 1,3 мільярда євро, ще 900 мільйонів PSA разом з французьким банком BNP Paribas заплатили за європейський підрозділ компанії GM Financial, що здійснювала фінансові операції GM в Європі, зокрема, надавала послуги з лізингу та автокредитування, як повідомляє DW.

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Як зазначає агентство AP, після придбання Opel та Vauxhall PSA стане другим за розміром автоконцерном у Європі та поступатиметься лише німецькому Volkswagen. Загальна кількість автомобілів, що вироблятимуться французьким концерном після купівлі європейського відділення GM, становитиме п'ять мільйонів авто на рік. На тлі занепокоєнь щодо втрати робочих місць внаслідок цієї угоди у PSA заявили, що й надалі виконуватимуть зобов'язання перед усіма робітниками, які працюють на підприємствах Opel.

Як відомо, Opel входив до складу американського концерну General Motors (GM), однак приносив йому останнім часом збитки. У 2016 році збитки GM в Європі становили 257 мільйонів доларів. У 2009 році General Motors вже намагався продати Opel - претендентом виступила австрійсько-канадська компанія Magna за участі російських інвесторів, а Володимир Путін - тоді прем'єр-міністр Росії - навіть повідомив про придбання Opel як про доконаний факт. Однак згодом керівництво General Motors передумало продавати дочірнє підприємство. У 2014 році компанія закрила завод у німецькому Бохумі. На Opel у Німеччині працюють понад 18 тисяч співробітників.