Deutsche Bank втратив майже €2 мільярди капіталізації на фоні реструктуризації

Німецький фінансовий конгломерат Deutsche Bank втратив близько €1,9 млрд капіталізації на фоні рішення збільшити капітал на €8 млрд, повідомляє RNS з посиланням на MarketWatch.

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Вартість акції банку знизилися на 7,5% — до €17,71 за папір, капіталізація компанії становить €24,43 млрд.

Deutsche Bank раніше підтвердив, що вжив підготовчих заходів для можливої докапіталізації у розмірі €8 млрд.

Також банк має намір реалізувати деякі стратегічні кроки. Мова йде, зокрема, про збереження Postbank і його інтеграції з операціями роздрібного та комерційного банкінгу Deutsche Bank, а також продаж міноритарної частки в Deutsche Asset Management через IPO.