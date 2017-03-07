Fitch підтвердило рейтинг енергохолдингу Ахметова на дефолтному рівні

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинг найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДПЕК, який контролює бізнесмен Рінат Ахметов, на дефолтному рівні «RD», оскільки компанія ще продовжує реструктуризацію банківської заборгованості. Про це йдеться в повідомленні агентства.

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Відзначається, що після завершення процесу реструктуризації та переоцінки оновленої структури капіталу та бізнес-ризиків компанії агентство допускає підвищення рейтингів ДТЕК і рейтингу єврооблігацій до рівня «ССС».

Fitch також присвоїло новим євробондам компанії, емітованим у рамках боргової операції, рейтинг «С» з рейтингом зворотності активів на рівні «RR4».

Як повідомляв УНІАН, 11 березня 2016 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинг ДТЕК до дефолтного рівня «RD» з «С» у зв'язку з імовірним простроченням ряду платежів за банківськими кредитами та невиплатою банківських боргів.

ДТЕК у 2010 році випустив єврооблігації на 500 млн дол. з погашенням у 2015 році. Наприкінці березня 2013 року ДТЕК провів рефінансування до 60% своїх єврооблігацій, розмістивши через свою «дочку» DTEK Finance PLC п'ятирічні євробонди на 600 млн дол. з погашенням у квітні 2018 року.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».