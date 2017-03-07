Фонд гарантування продав майна неплатоспроможних банків на 215 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав через систему Prozorro.Продажу, стала обов'язковою до використання з 1 січня, майно неплатоспроможних банків на загальну суму 215 мільйонів гривень.

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Про це повідомляється в модулі бізнес-аналітики Prozorro.

При цьому середнє збільшення стартової ціни лота становило 17,06%, а середня кількість пропозицій на торги - 2,71.

Згідно з даними аналітики Prozorro, за час функціонування в системі було проведено 8,9 тисячі аукціонів, а ефективність продажів за їх результатами склала 1,71%. Це означає, що з 8,9 тисячі аукціонів лише 1,71% випадків торги виявилися успішними і майно неплатоспроможних банків вдалося продати.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про використання з 1 січня 2017 року системи Prozorro.Продажу, побудованої за принципом однойменної системи державних закупівель, для реалізації всіх активів неплатоспроможних банків, які знаходяться в розпорядженні фонду.

Балансова вартість активів неплатоспроможних банків в управлінні Фонду гарантування вкладів становить близько 440 мільярдів гривень.