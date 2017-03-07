Окупанти вирішили викупити у Ахметова заводи в окупованому Криму

Окупаційна влада Криму прийняли рішення про примусовий викуп у українських компаній майна Керченського стрілочного заводу та Керченського металургійного комбінату, повідомляє ZN.ua з посиланням на заяву "заступника міністра промислової політики" Криму Бориса Кабакова.

"Розпорядженням Ради міністрів Республіки Крим прийнято рішення про примусовий викуп майна двох підприємств - Керченського стрілочного заводу (виробляє стрілочні переводи для залізничних шляхів) та Керченського металургійного комбінату (виробляє сталевий емальований посуд)", - сказав Шинків.

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За його словами, прийнято також рішення про створення ГУП Керченський металургійний завод, якому буде передано викуплене майно названих підприємств.

Крім того, "Мінпромполітики" окупованого Криму своїм наказом створив на підприємствах тимчасову адміністрацію в частині майна українських компаній. "Вона займеться інвентаризацією майна та його оцінкою для подальшого викупу", - запевнив він.

Кабаков зміг назвати оціночну вартість майна, що викуповується. Також він не назвавши терміни процедури викупу. За його словами, стрілочний завод зареєстрований у Києві, а металургійний комбінат - у Кривому Розі Дніпропетровської області України.

За даними ЗМІ, обидва заводи належать фірмам, афільованим з українським бізнесменом Рінатом Ахметовим. Нагадаємо, що раніше в анексованому Криму було націоналізовано два підприємств Ахметова - кримський філіал компанії "Укртелеком" та ДТЕК "Крименерго".