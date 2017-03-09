Китай схвалив десятки торговельних марок, пов'язаних із Трампом

Китай попередньо схвалив 38 торговельних марок, пов'язаних з Дональдом Трампом, свідчать документи Управління щодо товарних знаків КНР, захистивши право президента США і його сім'ї на розвиток бренду на ринку.

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Магнат нерухомості Трамп раніше сказав, що передав свої комерційні інтереси в управління трасту, який контролює один із його синів і топ-менеджер основної компанії американського президента Trump Organization. Однак за бажання Трамп може скасувати траст, а, будучи його єдиним бенефіціаром, президент пов'язаний з ним з фінансової точки зору, пише Рейтер.

Торгові марки, заявки на які адвокати Трампа подали в квітні минулого року, переважно зареєстровані на його ім'я та адресу Трамп-тауер - хмарочосі мільярдера в Нью-Йорку.

Про схвалення торгових марок свідчать два списки, опубліковані Управлінням щодо товарних знаків Державної адміністрації промисловості і торгівлі КНР 27 лютого і 6 березня.

Головний юрисконсульт Trump Organization Алан Гартен, заявив, що компанія більше десяти років активно бореться за права на інтелектуальну власність у Китаї.

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Схвалені торгові марки в основному являють собою варіації імені Дональд Трамп англійською та китайською і припадають на різні види бізнесу, включаючи масажні та спа-салони, гольф-клуби, готелі, страхові та фінансові компанії, фірми нерухомості, роздрібні магазини, ресторани, бари та компанії, що надають послуги особистої охорони і супроводу.

Зв'язок Трампа з бізнесом викликає побоювання політиків і правозахисних організацій, які кажуть, що президент може зштовхнутися з конфліктом інтересів через масштабну комерційну діяльність його сім'ї.

Сенатор-демократ Бен Кардін, впливовий представник комітету Сенату з іноземних справ, закликав Держдепартамент і міністерства торгівлі та юстиції надати конгресу інформацію про схвалення торгових марок Китаєм і "потенційні ризики для конституції, які дане рішення має".

"Це вражаюча подія... Для мене очевидно, що китайські чиновники оцінили потенційний дохід від інвестицій для Пекіна за позитивних особистих ділових відносин із президентом США", - заявив він.

Раніше Кардін вніс резолюцію, що закликає Трампа розірвати зв'язки з Trump Organization, оскільки вони можуть призвести до порушення пункту конституції США, що забороняє чиновникам приймати подарунки чи винагороди від іноземних держав без схвалення Конгресу.