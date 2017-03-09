На світовому ринку може з'явитися хімічний гігант вартістю близько $42 мільярдів

Голландська хімічна компанія Akzo Nobel провела переговори з американською компанією PPG Industries про часткове або повне злиття, повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

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Американський хімвиробник розглядає для себе або повне придбання голландської компанії, або придбання тільки її голландського підрозділу. Джерела агентства відзначають, що компанії можуть і не прийти до угоди, передає RNS.

Ринкова вартість голландської компанії становить $17 млрд, американської — близько 25,9 млрд. Американська PPG при цьому має 156 заводів по всьому світу. Раніше компанія вже придбала північноамериканський підрозділ Akzo з виробництва архітектурних покриттів у 2012 році за $1,05 млрд.

При злитті компанії могли б створити світового лідера з ринковою вартістю близько $42 млрд у сфері виробництва продуктів тонкого органічного синтезу — барвників, харчових і синтетичних лікарських компонентів, добрив і т. д.