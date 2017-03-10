Євросоюз готує заходи для блокування "політично мотивованих" інвестицій

Євросоюз планує заходи з блокування «політично мотивованих» інвестицій, повідомляє Reuters. Це пов'язано з тим, що Німеччина, Франція та Італія попросили єврочиновників виступити проти таких поглинань, які можуть завдати шкоди стратегічним інтересам Європи.

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Нова пропозиція може дати ЄС повноваження щодо ретельнішого вивчення інвестицій, які «мають стратегічне значення як з точки зору економіки, так і з точки зору безпеки». Зараз ЄС може блокувати поглинання через антимонопольні підстави, передає RNS.

До списку увійдуть такі галузі, як оборона, транспорт, інноваційні технології та ті, які ставлять під загрозу «економічне процвітання», - йдеться в документі департаменту з питань промисловості та підприємництва Єврокомісії.

В документі кілька разів посилаються на дії Китаю і наводять приклад небажаного правочину, вчиненого для «стратегічного проникнення на ринок ЄС». Зокрема, Німеччина перейнялася протекціоністськими заходами після того, як китайська компанія Midea в лютому купила провідного виробника роботів, німецьку фірму Kuka AG. Це була лише одна з багатьох угод з участю Китаю, загальна сума яких перевищила $10 млрд. Це в 40 разів більше, ніж в 2015 році, згідно з даними Thomson Reuters.

Згідно з документом, ЄС може заблокувати поглинання навіть тієї компанії, яка хоче позбутися надлишкових потужностей. Угода може бути заблокована навіть на рівні дочірніх компаній.

Щоб пропозиція набула чинності, вона повинна бути схвалене всіма департаментами Єврокомісії, в тому числі противниками протекціоністських заходів. Але оскільки останнім часом настрої євроскептиків посилюються, планується все-таки залишити країнам право дозволити або відхилити поглинання на національному рівні.