Кабмін затвердив новий порядок формування незалежних наглядових рад у держкомпаніях

Кабінет міністрів України затвердив новий порядок створення та функціонування незалежних наглядових рад в державних компаніях, запропонований Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Читайте такожВ Україні скасували понад 100 регуляторних актів, що створюють бар'єри для бізнесу

Про це йдеться у повідомленні Мінекономрозвитку.

Як зазначається, сформовані за новими правилами незалежні наглядові ради будуть формувати стратегію розвитку державних компаній, призначати менеджмент, оцінювати його роботу та обирати незалежного аудитора для проведення перевірки. «Таким чином, можливість політичного втручання у роботу держпідприємств майже нівелюється, а корупційні ризики - значно знижуються», - підкреслюють в міністерстві.

Коментуючи ухвалене рішення, перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов зазначив: “Порядки формування незалежних наглядових рад допоможуть зробити управління державними підприємствами прозорішим та набагато ефективнішим. Державні компанії - це бізнес, а не політика, тому ми повинні мінімізувати політичний тиск на них. Наглядові ради саме і покликані це зробити. Перші наглядові ради плануємо сформувати в Укрпошті, Укргідроенерго, Укренерго, аеропорту «Бориспіль», Укрзалізниці”.

Згідно з рішенням уряду, незалежні наглядові ради мають бути створені в державних унітарних підприємствах та господарських товариствах, в статутних капіталах яких 50%+ акцій (часток) належать державі, а також активи яких за останній рік перевищували 2 млрд грн, а чистий дохід - 1,5 млрд грн. Всього під ці критерії підпадає 41 держкомпанія, включаючи НАК “Нафтогаз України”. В інших унітарних компаніях та господарських товариствах необхідність існування незалежної наглядової ради залишається на розсуд органів управління.