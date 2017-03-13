Samsung купив американського виробника електротехніки за $8 мільярдів

Samsung заплатить 112 доларів грошовими коштами за кожну звичайну акцію Harman.

Південнокорейський виробник електроніки Samsung Electronics завершив операцію з придбання американського виробника побутової та автомобільної мережевої електронної техніки Harman International Industries. Читайте такожSamsung вдихне нове життя в Galaxy Note 7: компанія вирішила повернути скандальний смартфон в продаж Про це повідомляється в спільному релізі компаній, передає Прайм. Загальна сума угоди становить близько 8 мільярдів доларів. Samsung заплатить 112 доларів грошовими коштами за кожну звичайну акцію Harman. Samsung Electronics - міжнародна компанія-виробник електроніки: напівпровідників, телекомунікаційного обладнання, чіпів пам'яті, рідкокристалічних дисплеїв, мобільних телефонів і моніторів. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сеулі (Південна Корея). Harman International Industries - американський виробник побутової та автомобільної мережевої електронної техніки. Компанія заснована в 1980 році.

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