Samsung купив американського виробника електротехніки за $8 мільярдів
Samsung заплатить 112 доларів грошовими коштами за кожну звичайну акцію Harman.
Південнокорейський виробник електроніки Samsung Electronics завершив операцію з придбання американського виробника побутової та автомобільної мережевої електронної техніки Harman International Industries.
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Про це повідомляється в спільному релізі компаній, передає Прайм.
Загальна сума угоди становить близько 8 мільярдів доларів. Samsung заплатить 112 доларів грошовими коштами за кожну звичайну акцію Harman.
Samsung Electronics - міжнародна компанія-виробник електроніки: напівпровідників, телекомунікаційного обладнання, чіпів пам'яті, рідкокристалічних дисплеїв, мобільних телефонів і моніторів. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сеулі (Південна Корея).
Harman International Industries - американський виробник побутової та автомобільної мережевої електронної техніки. Компанія заснована в 1980 році.