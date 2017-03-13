Intel купує розробника системи для безпілотних авто Mobileye за $15 мільярдів

Intel купує свого партнера – ізраїльського розробника систем самоврядування для автомобілів Mobileye – за $15,3 млрд, повідомив ресурс TechCrunch.

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За даними одного з джерел, Mobileye вже зібрав своїх працівників для того, щоб оголосити про це. Поточна капіталізація Mobileye – близько $10,5 млрд.

Якщо угода відбудеться, вона стане найбільшою в історії ізраїльських технологічних компаній, відзначає ресурс.

До цього Google купив ізраїльський картографічний сервіс Waze за $1,1 млрд, а Apple – виробника 3D-сенсорів PrimeSense за $300 млн.

Пізніше в понеділок Intel і Mobileye офіційно повідомили про угоду за $15,3 млрд, включаючи заборгованість ізраїльської компанії, передають «Ведомости».

Intel сподівається, що придбання дозволить їй «стати лідируючим постачальником технологій для динамічного ринку частково і повністю автономних автомобілів».

Зараз Intel і Mobileye випробовують 40 самокерованих автомобілів на основі BMW. Раніше ізраїльська компанія співпрацювала з Tesla.