Для продажу активів банків-банкрутів залучать американських консультантів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб разом з Національним банком починає пілотний проект щодо реалізації великих пулів активів неплатоспроможних банків, що знаходяться в заставі НБУ, із залученням до продажу в якості консультантів американських компаній.

Як повідомила прес-служба Фонду, мова йде про дочірніх структурах світових лідерів по реалізації проблемних активів - компаній DebtX ("Дебтекс Україна") і FFN – ("Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн").

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За оцінками Фонду, реалізація проекту дозволить відкрити світу вітчизняний ринок проблемних активів, зацікавити міжнародних інвесторів та підвищити ефективність продажу активів.

Фонд зазначив, що у пілотному проекті будуть задіяні активи в заставі НБУ за раніше виданими кредитами рефінансування "Віейбі Банку", "Брокбізнесбанку", "Дельта Банку", "Актив-банку", а також банків "Київська Русь", "Єврогазбанк", "Фінанси і Кредит" і "Златобанк".

За інформацією ФГВ, з цих активів сформовано два пулу, які включають права вимоги за кредитами із загальною сумою заборгованості близько 5 мільярдів гривень кожен. Передпродажна підготовка, маркетинг активів та пошук потенційних покупців покладені на обрані компанії.

Також Фонд повідомив, що за умовами проекту пошук покупців буде здійснюватися як в Україні, так і за її межами, а торги будуть проходити у режимі онлайн у ході електронних аукціонів, стати учасником яких зможуть усі зацікавлені інвестори, незалежно від свого місцезнаходження.

Фонд нагадав, що Національний банк як кредитор погоджує спосіб і місце реалізації активів, що перебувають у нього в заставі, з урахуванням передбачених внутрішніми нормативними актами Фонду процедур.

Так, на вимогу Фонду, стартова ціна лотів повинна бути встановлена не нижче оціночної вартості, а електронні майданчики - відповідати вимогам ФГВ для організаторів торгів.

Довідка УНІАН. В ході трирічної очищення банківської системи з ринку пішов 91 банк, в тому числі 4 – з початку 2017 року.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в 2016 році отримав від управління активами неплатоспроможних банків 7,2 мільярда гривень, у тому числі майже 3,2 мільярда гривень – від реалізації активів. У 2017 році фонд має намір подвоїти надходження від реалізації активів.

Загальний обсяг заборгованості неплатоспроможних банків за кредитами рефінансування перед Національним банком України на 1 січня 2017 року склав 51,8 мільярда гривень.