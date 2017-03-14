Фонд гарантування цього тижня планує продати активи банків-банкрутів на 2,8 мільярда

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб цього тижня планує продаж активів 50 неплатоспроможних банків на загальну суму 2,8 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті фонду, в тому числі 1,739 млрд грн очікується від реалізації прав вимоги за кредитами, 989,91 млн грн - від продажу основних засобів.

Також повідомляється, що минулого тижня фонд виручив від продажу активів неплатоспроможних банків 19,96 млн грн.

Довідка УНІАН. В ході очищення банківської системи за 2014-2017 роки Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – 2015, 21 – 2016, і три – в 2017 році.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в 2016 році отримав від управління активами неплатоспроможних банків 7,2 млрд грн, у тому числі майже 3,2 млрд грн - від реалізації активів. У 2017 році фонд має намір подвоїти надходження від реалізації активів.