Фонд гарантування цього тижня планує продати активи банків-банкрутів на 2,8 мільярда
Минулого тижня фонд виручив від продажу активів неплатоспроможних банків 19,96 млн грн.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб цього тижня планує продаж активів 50 неплатоспроможних банків на загальну суму 2,8 млрд грн.
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Як повідомляється на сайті фонду, в тому числі 1,739 млрд грн очікується від реалізації прав вимоги за кредитами, 989,91 млн грн - від продажу основних засобів.
Також повідомляється, що минулого тижня фонд виручив від продажу активів неплатоспроможних банків 19,96 млн грн.
Довідка УНІАН. В ході очищення банківської системи за 2014-2017 роки Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – 2015, 21 – 2016, і три – в 2017 році.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в 2016 році отримав від управління активами неплатоспроможних банків 7,2 млрд грн, у тому числі майже 3,2 млрд грн - від реалізації активів. У 2017 році фонд має намір подвоїти надходження від реалізації активів.