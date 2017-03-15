Мінфін позичив на внутрішньому ринку більше мільярда гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,143 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, зокрема 1,123 млрд грн Мінфін залучив у результаті розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3 роки із середньозваженою дохідністю 15,28% річних, ще 20 млн грн - гривневих облігацій терміном обігу 1 рік з дохідністю 14,95% річних.

Розміщення паперів термінами 3, 6, 9 місяців і 2 роки не відбулося.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у першому кварталі 2017 року планує розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3, 6, 9 і 12 місяців, а також термінами обігу 2-3 роки. Розміщення валютних облігацій не планується.

Станом на 14 березня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 692,029 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України містяться облігації на суму 384,574 млрд грн, або 56% їх загального обсягу.