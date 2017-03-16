Moody's покращило прогноз за рейтингом Бразилії

Moody's покращило прогноз за рейтингом «Ba2» Бразилії з «негативного» до «стабільного».

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Дане рішення прийнято зважаючи на значне зменшення ризиків за зобов'язаннями з боку пов'язаних з державою компаній, повідомляє RNS.

Також спостерігається стабілізація макроекономічних умов — зокрема, уповільнення інфляції виявилося швидшим за очікування. Відновлюються владні інститути, виник позитивний імпульс реформування системи.

У Moody's очікують зростання ВВП Бразилії на 0,5–1% в поточному році, на 1,5% — в 2018 році і на 2-3% — в наступні роки. Інфляція, за прогнозом експертів агентства, сповільниться в поточному році до 4,5%.