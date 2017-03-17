Білоус розповів, що гальмує приватизацію в Україні

Масова приватизація в Україні зможе стартувати після того, як буде прискорено передання об’єктів держвласності до Фонду держмайна, а також будуть виключені політичні впливи на процес приватизації. Про це в блозі на «Новом времени» написав голова ФДМУ Ігор Білоус.

«Для того, аби масова приватизація в Україні стартувала, нам необхідно виконати кілька простих кроків: прискорити передання об’єктів держвласності; прийняти низку непопулярних рішень щодо реструктуризації боргів і ліквідації держоб’єктів-пустушок; перестати триматися за старіючі підприємства з технологіями позаминулого віку; зав’язати з практикою завищеної оцінки і, якщо вже про це зайшла мова, продавати неліквіди за 1 гривню. І – останнє за переліком, але не за вагою – виключити так званий політичний фактор з процесу приватизації», - зазначив Ігор Білоус.

За словами голови ФДМУ, на даний момент в планах на приватизацію-2017 числиться близько 30 відносно великих підприємств, де частка державної власності вище 50%. З них по 18-ти очікується прийняття Кабінетом міністрів умов продажу. По 7 об'єктам (шість обленерго і «Центренерго») очікується, поки Верховна Рада прийме новий Закон про ринок електроенергії (в другому читанні), а НКРЕКП озвучить ставку RAB-тарифу. По низці об’єктів (в тому числі ОПЗ, кілька ТЕЦ та інших) обсяг боргів такий, що відлякує інвесторів.

Однією з головних проблем приватизації Ігор Білоус називає негативну динаміку передання підприємств у Фонд для підготовки їх продажу.

«Статистика за 2016 рік є простою і сумною: Фонд отримав від міністерств і відомств замість 155 лише 16 підприємств. Причому передання триває від кількох місяців до кількох років. Періодично підприємства забирають з приватизаційного переліку, як наприклад відбулося з ДПЗКУ. Всього у 2016 році з переліку на приватизацію було викреслено 58 підприємств. Ще раз, для фіксації: за рік Фонду передали на приватизацію 16 об’єктів, виключили – 58. Це те, що ми називаємо негативною динамікою. Крім того, більше 100 підприємств, що підлягають приватизації, досі знаходяться в переліках різних законів, які забороняють їхній продаж. Тому ми лише в цьому році маємо Укрспирт, Аграрний фонд та інші держактиви, які давно мали бути продані, але з різних причин досі не передані Фонду для приватизації», - пояснив Ігор Білоус.

Як зазначив голова ФДМУ, очолюване ним відомство не приймає рішень, що приватизувати, що ліквідувати, а що залишити у держвласності, а всього лише готує об’єкти до продажу.

«Разом з МЕРТ, Baker&McKenzie і ЄБРР написали новий закон про приватизацію. Тому ми закидаємо Кабмін і міністерства запитами, а депутатів – закликами скоріше прийняти «гарячі» законопроекти. Тому використовуємо всі майданчики, щоб нагадати: процес приватизації треба прискорювати, а зробити це можна лише спільними зусиллями всіх інститутів», - підкреслив Ігор Білоус.