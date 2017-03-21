Китай увіллє в економіку країни ще $11,6 мільярда

Народний банк Китаю виведе на ринок у вівторок. 21 березня, 80 млрд юанів ($11,59 млрд) через угоди зворотного РЕПО, повідомляється на сайті регулятора, передає RNS.

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Регулятор планує вивести на ринок 50 млрд за допомогою аукціонів зворотного РЕПО з умовою зворотного продажу цінних паперів через сім днів та дохідністю 2,45%, 20 млрд юанів через угоди 14-денного зворотного РЕПО з дохідністю 2,6% і 10 млрд юанів через угоди 28-денного зворотного РЕПО з дохідністю в 2,75%.

Раніше, 20 березня, Народний банк Китаю повідомив про вливання 100 млрд юанів ($14,4 млрд) через угоди семиденного, 14-денного і 28-денного зворотного РЕПО з такими ж ставками дохідності.