Fitch через низькі ціни на нафту знизило рейтинг Саудівської Аравії
Приймаючи рішення щодо рейтингів країни, агентство виходило зі свого прогнозу ціни нафти Brent.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги в іноземній і національній валютах Саудівської Аравії з «АА-» до «А+». Прогноз за рейтингами — стабільний, повідомило агентство.
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Також рейтинг держоблігацій країни в іноземній валюті знижений з «А+» до «АА-».
Короткострокові рейтинги в іноземній і національній валюті підтверджені на рівні «F1+», повідомляє RNS.
«Зниження довгострокових рейтингів Саудівської Аравії відображає погіршення державного і зовнішнього балансів, значно ширший, ніж очікувалося, дефіцит бюджету в 2016 році і збереження сумнівів у тому, якою мірою масштабна урядова програма реформ може бути реалізована», — пояснили в агентстві.
Приймаючи рішення щодо рейтингів країни, Fitch виходило зі свого прогнозу ціни нафти Brent. На думку агентства, середня ціна бареля Brent в 2017 році становитиме $52,5 за барель і $55 — в 2018 році.