Fitch через низькі ціни на нафту знизило рейтинг Саудівської Аравії

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги в іноземній і національній валютах Саудівської Аравії з «АА-» до «А+». Прогноз за рейтингами — стабільний, повідомило агентство.

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Також рейтинг держоблігацій країни в іноземній валюті знижений з «А+» до «АА-».

Короткострокові рейтинги в іноземній і національній валюті підтверджені на рівні «F1+», повідомляє RNS.

«Зниження довгострокових рейтингів Саудівської Аравії відображає погіршення державного і зовнішнього балансів, значно ширший, ніж очікувалося, дефіцит бюджету в 2016 році і збереження сумнівів у тому, якою мірою масштабна урядова програма реформ може бути реалізована», — пояснили в агентстві.

Приймаючи рішення щодо рейтингів країни, Fitch виходило зі свого прогнозу ціни нафти Brent. На думку агентства, середня ціна бареля Brent в 2017 році становитиме $52,5 за барель і $55 — в 2018 році.