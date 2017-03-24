ДТЕК Ахметова сконцентрував 75% акцій "Нафтогазвидобування"

"ДТЕК Нафтогаз" придбав додаткові 15% акцій "Нафтогазвидобування", збільшивши свою частку в компанії до 75%.

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Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Збільшення частки "ДТЕК Нафтогаз" в акціонерному капіталі підприємства – це свідчення нашої впевненості в перспективі підприємства та нафтогазової галузі України", – цитуються в релізі слова генерального директора "ДТЕК Нафтогаз" Ігоря Щурова.

Як повідомляв УНІАН, підрозділ енергетичного холдингу ДТЕК, який відповідає за видобуток природного газу та газового конденсату, «ДТЕК Нафтогаз» планує до 2020 року збільшити видобуток газу в 1,9 раза порівняно з 2016 роком – до 3 млрд куб. м в рік.

У 2016 році компанія «Нафтогазвидобування», яка входить до складу «ДТЕК Нафтогаз», збільшила видобуток газу порівняно з 2015 роком на 25% - до 1,6 млрд куб. м. Цього вдалося досягти завдяки завершенню буріння та введенню в експлуатацію трьох свердловин на Семиренківському газоконденсатному родовищі глибиною від 5700 м до 5770 м, а також капітальному ремонту свердловин та інтенсифікації видобутку.

Довідка УНІАН. «ДТЕК Нафтогаз» – операційна компанія, яка відповідає за нафтогазовий напрям у структурі енергетичного холдингу ДПЕК. У портфель активів «ДТЕК Нафтогаз» входять два газодобувних підприємства – «Нафтогазвидобування» і «Нафтогазрозробка», які ведуть розвідку та видобуток вуглеводнів на трьох ліцензійних ділянках у Полтавській і Харківській областях.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент». 100% акцій СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову.