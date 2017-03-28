Фонд держмайна хоче виставити на приватизацію 5 держшахт до кінця року

13:25, 28 березня 2017
Фондовий ринок
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Голова ФДМ повідомив, що зараз готуються документи і визначається, хто буде здійснювати продаж.

Ілюстрація REUTERS

Фонд державного майна має намір виставити на приватизацію 5 державних вугільних підприємств до кінця 2017 року, повідомив голова ФДМ Ігор Білоус на прес-конференції.

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«Є шахти, які визначені на приватизацію, проте їх не так багато, як би нам хотілося. Зараз таких об'єктів не більше 5, і до кінця року ми б хотіли здійснити ці продажі», - сказав він.

Голова ФДМ повідомив, що зараз готуються документи і визначається, хто буде здійснювати продаж.

«Це буде або регіональне відділення фонду держмайна, або центральний апарат», - сказав він.

Білоус зазначив, що не може назвати, які шахти будуть продаватися, оскільки зараз йдуть дебати про те, які шахти будуть закриватися, а які - приватизуватися.

«Зараз готується «Краснолиманська» і ще кілька, просто я їх не пам'ятаю. Тому, що їх всього 36, і йдуть дебати, які з них будуть закриватися, консервуватися, залишатися у державній власності, а які приватизують», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Кабінет міністрів України схвалив проект закону про формування спеціального фонду бюджету за рахунок концесійних і орендних платежів для проведення заходів щодо закриття вуглевидобувних підприємств.

У бюджеті на 2017 рік передбачено виділення 870 млн грн за програмою підтримки державних вуглевидобувних підприємств шляхом часткової компенсації витрат на видобування вугілля.

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Теги: #держшахти#приватизація#ФДМУ