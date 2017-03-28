Обсяг IPO в Британії на фоні Brexit скоротився до п'ятирічного мінімуму

З початку 2017 року компанії у Великобританії на фоні підготовки країни до виходу з ЄС залучили під час IPO $1,53 млрд, що на 28% менше, ніж роком раніше, повідомляє Reuters з посиланням на власні дані. Це стало мінімальним обсягом з 2012 року.

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Reuters відзначає, що ситуація в Британії різко контрастує з ситуацією в світі, де доходи від IPO збільшилися більш ніж в два рази в порівнянні з 2016 роком і становили $29,4 млрд, враховуючи IPO Snap — власника додатку для обміну миттєвими повідомленнями, обсяг якого становив $3,4 млрд.

Дані Thomson Reuters вказують, що обсяг залучених коштів в 2016 році в світі впав на чверть, що пов'язано з геополітичними шоками і рядом невдалих IPO, передає RNS.

З початку року вісім британських компаній стали публічними, що було найповільнішим стартом з 2013 року. З червня 2016 року, коли Британія проголосувала за вихід з Євросоюзу, обсяг IPO знизився на 54%, а кількість угод упала на 30%.