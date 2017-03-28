Фонд держмайна підготував новий закон про приватизацію - хоче продавати малі об'єкти через Prozorro

Фонд державного майна разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі розробили проект закону "Про приватизацію", що передбачає продаж малих об'єктів приватизації на електронних майданчиках, таких як «ProZorro.Продажі», повідомив голова ФДМ Ігор Білоус на прес-конференції.

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«Цим законопроектом ми вводимо дві групи активів. Це великі підприємства і малі. Великі будуть продаватися виключно за участю радників, а малі будуть продаватися на електронній платформі», - сказав він.

Голова ФДМ повідомив, що до групи малої приватизації потрапляють об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, а до групи великої приватизації входять об'єкти, активи яких більші за 250 млн грн.

Білоус також зазначив, що оцінювачів у процесі приватизації, більше не буде, а вартість об'єктів визначатиме ринок.

«Законопроект скорочує терміни підготовки до продажу з нинішніх 9-12 місяців до 4-5 місяців і збільшує термін для подачі заявок потенційних покупців з 20-45 днів до 20-180 днів», - сказав він.

Присутній на прес-конференції заступник голови Мінекономрозвитку Максим Нефьодов зазначив, що продаж малих активів через Фонд держмайна на даний момент забюрократизована.

«Інвестору легше купити на ринку якусь нерухомість, ніж у Фонді держмайна. Тому процес хочеться спростити, і у нас є вже механізм. Ми ще в листопаді почали з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб проект з продажу активів неплатоспроможних банків з допомогою системи «ProZorro.Продажі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше проектний менеджер Prozorro Олексій Соболєв повідомив, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі спільно з Фондом державного майна планує спростити порядок відчуження держмайна для його подальшої реалізації через систему «Prozorro.Продажі».

У лютому 2017 року в інтерв'ю УНІАН голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Ігор Білоус повідомив, що відповідно до розроблюваного законопроекту, відомство має намір відмовитися від послуг оцінювачів для формування стартової ціни під час приватизації державних активів.