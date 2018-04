Державну нафтову компанію Саудівської Аравії оцінили в $1 трильйон

Ринкова вартість державної нафтової компанії Saudi Агамсо становитеме більше $1 трлн, після того як 27 березня Саудівська Аравія зменшила податкове навантаження для енергокомпанії.

Такі підрахунки аналітичного центру The Sanford C. Bernstein & Co наводить видання Bloomberg.

Читайте такожFitch через низькі ціни на нафту знизило рейтинг Саудівської Аравії

«Зниження податків дозволить збільшити чистий прибуток компанії на 300%, що поставить її в один ряд за дохідністю від продажу одного бареля нафти з такими міжнародними компаніями, як ExxonMobil», — йдеться в доповіді. На думку аналітиків, ринкова вартість компанії може досягти $1,5 трлн.

Податки компанії Saudi Агамсо були знижені з 85 до 50%. Як повідомляв президент Saudi Aramco Амін Нассір, такий крок був зроблений перед IPO компанії, яке може стати наймасштабнішим міжнародним публічним розміщенням акцій. Нова податкова ставка діє з 1 січня 2017 року, передає РБК.

Також, скорочення податків «вивільнить» мільярди доларів готівки, які Saudi Агамсо може перевести на виплату вищих дивідендів, що в свою чергу приверне інвесторів до IPO, збільшить капіталізацію компанії.

Як повідомляла 22 березня газета Financial Times з посиланням на свої джерела, Saudi Агамсо планує продати свій перший випуск державних облігацій на суму близько $2 млрд.