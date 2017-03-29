Єврокомісія заблокувала злиття Лондонської біржі з німецькою Deutsche Boerse

Європейська комісія (ЄК) заблокувала злиття Франкфуртської біржі (Deutsche Boerse) і Лондонської біржі London Stock Exchange Group (LSE) з антимонопольних міркувань,йдеться в релізі ЄК.

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"У результаті розслідування комісія прийшла до висновку, що злиття призведе до створення фактичної монополії на ринку клірингу (фінансових - ред.) інструментів з фіксованим рівнем дохідності", - йдеться в повідомленні, передає Прайм.

В березні 2016 року LSE і Deutsche Boerse домовилися про злиття та створення єдиної європейської глобальної інфраструктури вартістю близько 30 мільярдів доларів. Компанії прогнозували щорічний синергетичний ефект від угоди в розмірі 450 мільйонів євро. У серпні понад 75% акціонерів Deutsche Boerse схвалили злиття.

Група Deutsche Boerse є однією з провідних біржових організацій у світі. З допомогою торгової системи Xetra і Франкфуртської фондової біржі вона оперує також найбільшим фондовим майданчиком в Німеччині. Deutsche Boerse є організатором торгівлі на найбільшому ринку деривативів світу — платформі Eurex і надає через компанію Clearstream весь спектр розрахункових послуг.

London Stock Exchange Group plc - провідна диверсифікована біржова група в Європі, оператор біржі Лондона та Мілана. Заснована в 2007 році, штаб-квартира базується в Лондоні. У 2016 році її прибуток від операцій зріс на 17%, до 1,657 мільярда британських фунтів стерлінгів (близько 2 мільярдів доларів).