Президент звільнив члена Нацкомісії з цінних паперів Гордієнко

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 29 березня, підписав указ про звільнення Оляни Гордієнко за власним бажанням з посади члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, повідомила прес-служба комісії.

Згідно з повідомленням, рішення Гордієнко піти з комісії пов'язано з переходом на посаду директора департаменту Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

"Мені випала унікальна професійна можливість підняти питання корпоративного управління на новий інституційний рівень і виступити посередником між донорами та урядом України на посаді Associate Director, Governance in Economics, Policy and Governance department of European Bank of Reconstruction and Development (EBRD)", - пояснила Гордієнко на своїй сторінці в Facebook.

Вона повідомила, що на новій посаді у ЄБРР буде працювати над покращенням інвестиційного клімату, розвитком інституту бізнес-омбудсмена, реформуванням корпоративного управління та приватизації.

Як повідомляв УНІАН, президент у вересні 2016 року призначив новим членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) партнера київського офісу міжнародної юридичної фірми Baker & McKenzie Оляну Гордієнко.