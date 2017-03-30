Cenovus викуповує у ConocoPhillips нафтогазові активи в Канаді

Енергетична компанія Cenovus Energy домовилася про викуп 50% в спільному з американською ConocoPhillips підприємстві по розробці нафтоносних пісків у Канаді, а також ряд інших активів на 17,7 мільярда канадських доларів (13,2 мільярда доларів), повідомляє Росбалт.

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Зазначається, що придбані активи забезпечать у 2017 році видобуток обсягом 298 тисяч барелів нафтового еквівалента на день.

Канада займає третє місце в світі за запасами нафти, проте добувати бітумну канадську нафту важко і дуже дорого. На тлі зниження світових цін на нафту до середини 2014 року близько 20 проектів у регіоні було зупинено.

Cenovus купує половину в СП FCCL Partnership, працюючому в канадській провінції Альберта, а також більшу частину активів Conoco в Альберта і Британською Колумбією. Компанія заплатить 14,1 мільйона доларів у вигляді грошових коштів, ще 208 мільйонів доларів своїми акціями, а також запустить угоду про викупленої емісії своїх акцій на 3 мільярди доларів. Операцію планується завершити в II кварталі 2017 року.

На початку березні англо-голландська Royal Dutch Shell домовилася про продаж активів у районі нафтоносних пісків Канади на 8,5 мільярда доларів "дочці" найбільшого незалежного виробника нафти Канади, Canadian Natural Resources.