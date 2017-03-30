Мінфін планує позичити валюту на внутрішньому ринку

Міністерство фінансів України у другому кварталі 2017 року планує провести 11 аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), а в травні має намір розмістити валютні папери терміном обігу 3 роки.

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Згідно з графіком, оприлюдненим на сайті міністерства, аукціони планується проводити традиційно щовівторка, зокрема, 4, 11, 18, 25 квітня, 16, 25, 30 травня, 6, 13, 20 і 27 червня.

На кожному з аукціонів Мінфін планує розміщення гривневих облігацій терміном обігу 6, 12 місяців, 2 і 3 роки.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у першому кварталі 2017 року провів 12 аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).