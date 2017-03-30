"ДТЕК Енерго" Ахметова домовилася з кредиторами про реструктуризацію боргу

Компанія «ДТЕК Енерго», що забезпечує управління активами у вуглевидобутку, тепловій енергетиці і дистрибуції найбільшого приватного українського енергохолдингу ДТЕК, підписала з кредиторами угоду про продовження терміну погашення банківських боргів до 30 червня 2023 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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«ДТЕК Енерго» підписав угоду про довгострокову реструктуризацію кредитного портфеля, яка дозволить компанії виконати зобов'язання з обслуговування боргу і продовжити розвиток бізнесу... Підписання цієї угоди означає підтримку пропозиції «ДТЕК Енерго» щодо реструктуризації банківського боргу», – йдеться в повідомленні.

За даними компанії, угодою про перенесення терміну погашення боргу, який набрав чинності 29 березня 2017 року, передбачена уніфікація умов більшості раніше відкритих кредитних ліній з пролонгацією терміну їх погашення до 30 червня 2023 року.

Також зазначається, що погашення заборгованості за основним зобов'язанням буде здійснюватися щорічними фіксованими платежами у розмірі 60 млн дол. у 2017 році, 40 млн дол. – в 2018 році, за 80 млн дол. – у 2019-2022 роках, а решту зобов'язань і капіталізована частина купона (відсотки за кредитом) будуть погашені у 2023 році.

«Процентна ставка за кредитом – плаваюча з прив'язкою Libor/Euribor (середньозважена процентна ставка за міжбанківськими кредитами на Лондонській або європейських біржах – УНІАН) + 5% річних», – наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ДТЕК в 2010 році випустив єврооблігації на 500 млн дол. з погашенням в 2015 році. Потім, в кінці березня 2013 року, ДТЕК провів рефінансування до 60% своїх єврооблігацій, розмістивши через свою «дочку» DTEK Finance PLC п'ятирічні євробонди на 600 млн дол. з погашенням у квітні 2018 року.

11 березня 2016 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинг ДТЕК до дефолтного рівня «RD» с «з» у зв'язку з ймовірним простроченням ряду платежів за банківськими кредитами та невиплатою банківських боргів.

8 квітня 2016 року ДТЕК заявив про неможливість найближчим часом повністю оплатити купон за єврооблігаціями на суму 910 млн дол. з погашенням в 2018 році і запропонував кредиторам провести довгострокову реструктуризацію своїх боргів.

На кінець грудня минулого року компанія «ДТЕК Енерго» досягла угоди з власниками єврооблігацій про довгострокової реструктуризації кредитного портфеля до 31 грудня 2014 року.

В середині березня 2017 року «ДТЕК Енерго» втратив контроль над своїми активами на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент». У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.