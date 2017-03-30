Суд повернув авіакомпанію "Дніпроавіа" у власність держави - Генпрокуратура

Господарський суд за поданням Дніпропетровської обласної прокуратури 30 березня ухвалив повернути 94,5% акцій авіакомпанії "Дніпроавіа" у власність держави.

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Про це повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Сьогодні рішенням Господарського суду за представництва Дніпропетровської обласної прокуратури 94,5% акцій ПАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" зобов'язана списати на користь держави", - написав Луценко.

Довідка УНІАН. «Дніпроавіа» - українська авіакомпанія, що базується в Дніпрі. Створена в 1933 році. Обслуговує регулярні внутрішні та міжнародні рейси, а також чартерні рейси. Згідно з даними в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, станом на кінець 2016 року 99,5% акцій «Дніпроавіа» належало українській компанії «Галтера».