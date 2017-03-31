Американський індекс NASDAQ досяг рекорду 21-й раз з початку року

Американські фондові індекси в четвер виросли на тлі сильних даних по ВВП США в четвертому кварталі 2016 року, NASDAQ в 21-й раз з початку року досяг рекордного рівня, свідчать дані торгів.

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Промисловий індекс Dow Jones збільшився на 0,33% - до 20728,49 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ - на 0,28%, до 5914,34 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 — на 0,29%, до 2368,06 пункту, повідомляє Прайм.

Як повідомило Бюро економічного аналізу міністерства торгівлі США, реальне зростання ВВП країни в четвертому кварталі 2016 року, згідно з третьою, остаточною, оцінкою, становило 2,1% в річному вираженні. При цьому аналітики очікували зростання на 2%. Згідно з першою та другою оцінками Мінторгу, зростання ВВП США в звітному кварталі становило 1,9%.