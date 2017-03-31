У Мінфіні повідомили, коли Україна може повернутися на ринок єврооблігацій

Україна може повернутися на міжнародний ринок запозичень наприкінці 2017 року. Про це повідомляється на сторінці Міністерства фінансів в мережі Facebook з посиланням на заступника глави міністерства Юрія Буца.

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За його словами, Україна зацікавлена в тому, щоб повернутися на ринок єврооблігацій.

"Українська економіка зростає, а її облігації перевищили аналогічні котирування Єгипту, Пакистану та балканських країн. Очевидно, ми зацікавлені повернутися на ринок, але не будь-якою ціною", - наводяться в повідомленні слова Буца.

Також, на думку заступника міністра, рішення Високого суду в Лондоні по так званому російському боргу на 3 мільярди доларів не вплине на програму співпраці України і МВФ.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року Україна отримала 1 мільярд доларів від розміщення єврооблігацій під гарантії уряду США.