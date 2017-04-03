Fitch підтвердило рейтинги Києва та Харкова

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента Харкова та Києва в іноземній і національній валюті на рівні «B-» зі стабільним прогнозом. Про це йдеться в повідомленні агентства.

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Згідно з повідомленням, агентство також підтвердило національний довгостроковий рейтинг Києва на рівні «BBB(ukr)» і підвищило національний довгостроковий рейтинг Харкова з рівня «A+(ukr)» до «AA-(ukr)».

Агентство відзначило, що підвищення національного рейтингу Харкова відображає недавнє зміцнення операційних показників міста і їх вищий рівень у порівнянні з іншими схожими емітентами в країні.

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада 2016 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило суверенний рейтинг України до «B-» з «CCC», одночасно надавши рейтинг «В» українським євробондам.

Підвищенню рейтингу України сприяли кілька факторів. У їх числі зниження фінансового тиску, зростання обсягу золотовалютних резервів, а також відновлення співпраці з ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом і отримання третього кредитного траншу в обсязі 1 млрд дол.

Слідом за суверенним були підвищені рейтинги Києва та Харкова.