Команда Prozorro планує цього року продати майно на 7 мільярдів

Команда Prozorro планує розширити функції системи продажу майна Prozorro.Продажі, побудованої за принципом однойменної системи державних закупівель, і реалізувати поточного року активи на суму 7 млрд грн.

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Про це в ході брифінгу повідомив керівник проектного офісу Prozorro.Продажі Олексій Соболєв.

Він зазначив, що система Prozorro.Продажі, яка почала роботу в листопаді 2016 року, наразі використовується для реалізації майна неплатоспроможних банків, однак, у планах команди Prozorro використовувати цю систему для оренди державного майна, продажу об'єктів малої приватизації, списаного майна й продажу непрофільних держактивів.

«Ми цього року плануємо займатися продажем майна держпідприємств, що було в ужитку, непрофільними активами, продажем лісу, організовувати аукціони з оренди держвласності, буде також мала приватизація. Наш план на 7 млрд грн продати (майна – УНІАН) цього року», - повідомив Соболєв.

За словами радника голови правління найбільшої газовидобувної компанії «Укргазвидобування» Андрія Хоменка, який був присутній на брифінгу, компанія планує поточного року реалізувати через цю систему матеріальних цінностей на суму близько 500 млн грн.

Водночас, за словами присутнього на заході керівника державної компанії «Укренерго», оператора Об'єднаної енергосистеми країни, Всеволода Ковальчука, підприємство планує цього року виставити на продаж через дану систему списане майно приблизно на 70 млн грн очікуваної вартості, зокрема, металобрухту та електротехнічного обладнання, що було в ужитку,.

«Хочу зазначити, що зараз ми очікуємо прийняття закону «Про ринок електроенергії», який виключить «Укренерго» з переліку підприємств, із майном якого не можна взагалі нічого робити і це відкриє нам двері до реалізації наших непрофільних активів... За нашими очікуваннями, вже з наступного року щорічний обсяг реалізації вимірюватиметься 150-200 млн грн», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, система реалізації майна неплатоспроможних банків Prozorro.Продажі почала роботу в листопаді 2016 року. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про її обов'язкове використання з 1 січня 2017 року для реалізації всіх активів неплатоспроможних банків, які перебувають у розпорядженні фонду.

Зокрема, за даними першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав із початку року через електронну систему Prozorro.Продажі майна неплатоспроможних банків на загальну суму 400 млн грн.