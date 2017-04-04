Tesla випередила Ford за ринковою вартістю

Американська автомобілебудівна компанія Tesla за своєю ринковою вартістю випередила автоконцерн Ford після того, як її акції піднялися в ціні на 7,27%.

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На момент закриття торгів на Нью-йоркській фондовій біржі в понеділок ринкова вартість акцій Tesla становила 49 млрд доларів, у той час як Ford оцінювалася в 46 млрд доларів.

Акції Tesla зросли після того, як компанія повідомила про рекордні поставки автомобілів в першому кварталі поточного року, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За цей період компанія поставила понад 25 тис. машин, що на 70% більше поставок за перший квартал минулого року. Всього минулого року Tesla поставила 76 тис. електрокарів.

При цьому Ford за підсумками минулого року продав близько 6,7 млн автомобілів.

Цього року Tesla готується почати продажі в США бюджетного автомобіля Model 3 і розраховує на масовий попит.

"П'ять років тому ніхто нічого не знав про Tesla. Сьогодні люди хочуть Tesla. Вона випередила BMW як найбільш очікуваний автомобіль", - зазначає технологічний аналітик Бен Калло.

За його словами, харизматичний образ засновника і голови компанії Ілона Маска притягує до неї талановитих співробітників та інвесторів.

Компанія Tesla була заснована в 2003 році і спеціалізується на випуску електромобілів. Вона також займається створенням сонячних батарей та інших енергонакопичувальних систем.