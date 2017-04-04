МВФ очікує повернення України на ринок єврооблігацій в кінці року

Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна в кінці 2017 року повернеться на ринок зовнішніх комерційних позик і випустить єврооблігації на суму 1 мільярд доларів.

Про це йдеться в оновленому Меморандумі про співпрацю між Україною та МВФ за програмою розширеного фінансування Extended Fund Facility.

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"Очікується, що у 2017 році Україна зможе знову отримати доступ до міжнародних ринків капіталу (п'ятирічні облігації з дохідністю 9%) завдяки поліпшеному профілю боргу в результаті боргової операції (що відображено в помітному скороченні суверенного ризику до докризового рівня) та за умови продовження деескалації конфлікту на сході", - йдеться в документі

За прогнозами Фонду, починаючи з 2018 року Україна буде залучатиме по 2 мільярди доларів на зовнішніх ринках, а у 2021 році 3 мільярди доларів.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року Україна отримала 1 мільярд доларів від розміщення єврооблігацій під гарантії уряду США.