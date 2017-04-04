Україна зобов'язалася приватизувати ОПЗ в першому півріччі 2017 року

Україна має намір вжити всі необхідні заходи для залучення авторитетних міжнародних інвесторів і приватизувати Одеський припортовий завод у першому півріччі 2017 року.

Про це йдеться в листі Міжнародного валютного фонду про наміри українського керівництва.

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Крім того, уряд має намір ініціювати приватизацію "Турбоатому", "Центренерго", і "Укрспирту" до кінця вересня 2017 року, а також низки обленерго. У листі наголошується, що для приватизацію "Укрспирту" необхідно затвердження законодавчих змін.

Крім того, Україна зобов'язалася до кінця червня призначити наглядові ради в 15 найбільших держкомпаніях і виконати їх аудит за міжнародними стандартами. При цьому Україна має намір змінити законодавство про процедури банкрутства і до кінця серпня остаточно визначитися зі списком стратегічних підприємств, які залишаться в держвласності, і списком підприємств, які будуть приватизовані.

Також Україна вивчає варіанти створення єдиної холдингової компанії, яка буде керувати стратегічними комерційними держпідприємствами.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Бюджетним кодексом, від приватизації у 2016 році Фонд держмайна повинен був направити в бюджет 17,1 мільярда гривень. Однак велика приватизація в 2016 році провалилася з-за невдалого конкурсу з продажу Одеського припортового заводу. На участь в аукціоні з приватизації підприємства зі стартовою ціною 5,16 млрд грн не подав заявку жоден інвестор. Також Фонд держмайна переніс на 2017 рік приватизацію великих об'єктів енергетики.

В цілому в поточному році Україна в рамках приватизаційної кампанії планує продати близько 100 підприємств.