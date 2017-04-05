Найбільші брокерські компанії Росії, які перебувають під санкціями, продовжують працювати в США - FT

Найбільші російські брокерські компанії продовжують торгувати в США цінними паперами, заборона на роботу з якими встановили в рамках антиросійських санкцій, пише Financial Times.

Брокери БКС і "Відкриття" проводять операції в США з трьома цінними паперами, заборона на роботу з якими міститься в "чорному списку" (Specially Designated list) зазначає видання. Йдеться про папери "Мостотреста" і Мособлбанка, пов'язаного з Аркадієм Ротенбергом, а також "Уралвагонзаводу".

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В обох брокерських компанія газеті сказали, що діють у повній відповідності з законодавством, у тому числі з забороною американського Мінфіну, що стосуються торгівлі цінними паперами. Мінфін США і ММВБ від коментарів відмовилися.

Як зазначає FT, в обох брокерських фірм є офіси в Нью-Йорку, у "Відкриття" у ньому працюють лише чотири людини, один з яких, згідно з документами, – засновник групи "Відкриття" Вадим Бєляєв.

FT пише, що вільна торгівля цінними паперами, які перебувають під санкціями, свідчить про складність застосування таких заходів. Як сказав газеті один з російських брокерів, "санкції більше не працюють: західні банки запитують про них, ставлять галочку в анкеті і забувають про це".

"Мостотрест", який займається будівництвом Керченського мосту, потрапив під санкції США восени 2016 року. До 2015 року компанія належала Ігорю і Аркадію Ротенбергам. Мособолбанк знаходиться у санації у СМП-банку Ротенбергов.