Котирування на Токійській біржі різко впали після ракетного пуску КНДР

Котирування на Токійській біржі впали на 200 пунктів - це максимальна величина з початку цього року, повідомило агентство Кіодо в четвер, передає Прайм.

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Ключовий індекс Nikkei, що відображає динаміку котирувань акцій 225 провідних компаній Японії, на початку торгів впав на 200 пунктів до рівня близько 18600, що нижче мінімуму, зафіксованого 18 січня - 18650 пунктів.

Це пов'язують зі зниженням котирувань на біржі в США, а також загальним дестабілізуючим фактором ситуації в регіоні, яким став ракетний пуск КНДР, проведений у середу.

Одним із факторів падіння котирувань став і відносно високий курс ієни на рівні 110 ієн за долар, що негативно позначається на привабливості японських компаній експортерів для інвесторів.