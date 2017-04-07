15 мільярдів на дороги: Данилюк хоче запустити реструктуризацію облігацій держпозики через 2 тижні

Репрофайлінг (реструктуризація з продовженням терміну обігу) облігацій державної позики для виділення додаткових 15 млрд грн на дорожню інфраструктуру країни, на додаток до 15 млрд грн, передбачених на ці цілі у держбюджеті, може бути запущено через 2 тижні.

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Про це у парламенті заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

«Уряд погодив умови репрофайлінгу зі свого боку. Зараз документи перебувають у Нацбанку, і їх аналізує зовнішній аудит Нацбанку. Я думаю, що це повинно бути завершено протягом одного-двох тижнів, і після цього ми зможемо почати цю транзакцію», - сказав Данилюк.

Присутній у парламенті прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що репрофайлінг має бути проведений до кінця року.

«Я звернувся з листом до Нацбанку з приводу початку репрофайліга. Зараз питання за Нацбанком, і нам необхідно знайти механізми реалізації цього завдання разом. Вони (Нацбанк – УНІАН) вже відстають у графіку, але ми будемо наполягати на тому, щоб добитися цього рішення цього року. Хоча ми розуміємо, що Нацбанк – це незалежний регулятор», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, за словами Гройсмана, Україна у 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури у 3 рази порівняно з 2016 роком - до 30 млрд грн.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється не менш ніж у 60 млрд грн.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 млрд грн із заявлених урядом близько 20 млрд грн.