Moody's і Fitch підвищили рейтинги "Метінвесту" після завершення реструктуризації боргів

Міжнародні рейтингові агентства Moody's і Fitch Ratings підвищило кредитні рейтинги міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест» до рівнів «Caa2» (прогноз «стабільний») і «B» (прогноз «стабільний») відповідно. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, рейтинги були підвищені після успішного завершення реструктуризації заборгованості групи в березні 2017 року.

«Агентство Moody's підвищило корпоративний рейтинг групи до рівня «Caa2» (прогноз «стабільний») з рівня «Caa3». Рейтинг «Метінвесту» обмежений країновою стелею України для заборгованостей в іноземній валюті, що знаходяться на рівні «Caa2», - сказано в повідомленні.

Згідно з матрицею металургійної галузі, опублікованій Moody's у висновку про кредитоспроможність від 24 березня 2017 року і ґрунтується на прогнозі Moody's на 12-18 місяців, станом на березень 2017 року рейтинг «Метінвесту», якби він не був обмежений країновою стелею, був би на рівні «Ba1», що на сім рівнів вище за присвоєний зараз рейтинг.

Повідомляється, що, згідно з прес-релізом, опублікованим 6 квітня 2017 року, агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті «Метінвесту» до рівня «B» (прогноз «стабільний») з рівня «RD», що на один рівень вище за країнову стелю України, яка перебуває на рівні «B-». Рейтинг першочергових забезпечених облігацій також підвищений до рівня «B».

Коментуючи цю подію, генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков повідомив, що після завершення реструктуризації боргових зобов'язань така незалежна оцінка міжнародних рейтингових агентств підтверджує, що ліквідність групи поліпшується.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня 2017 року група «Метінвест» оголосила про завершення реструктуризації своєї фінансової заборгованості на загальну суму 2,3 млрд дол.

Група «Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним із найбільших в СНД виробником залізорудної сировини та сталі.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) та група «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).