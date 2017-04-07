Голова Фонду держмайна Білоус подає у відставку – ЗМІ
За словами джерел, можливо це станеться в найближчі дні або цього місяця.
Голова Фонду державного майна Ігор Білоус збирається у відставку на початку наступного тижня.
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Про це «Економічній правді» повідомило джерело в Адміністрації президента.
Інформацію також підтвердило джерело у Фонді.
"Він вже давно цього хотів, але зараз це вже точно. Можливо це станеться в найближчі дні або цього місяця", - заявило одне з джерел.
Білоус колишній інвестиційний банкір, який працював в інвестиційній компанії SARSCapital, інвестиційному банку UBS, а також був головою інвестиційно-банківського управління інвесткомпанії "Ренесанс Капітал" в Україні і країнах Центрально-Східної Європи та співдиректором київського регіонального офісу.
Після Революції Гідності Білоус був призначений головою Державної фіскальної служби, де пропрацював з 1 березня 2014 року по 24 лютого 2015 року.
З 19 травня 2015 року Білоус є головою Фонду державного майна.
Нагадаємо, Фонд держмайна неодноразово анонсував приватизацію Одеського припортового заводу і ряду великих обленерго, однак їх приватизація так і не відбулася.