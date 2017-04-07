У Фонді держмайна заявили, що "нічого не знають про відставку Білоуса"

Фонд державного майна не володіє інформацією про відставку голови відомства Ігоря Білоуса. Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник прес-служби ФДМУ Ніна Яворська, коментуючи інформацію, яка з'явилася у п'ятницю, 7 квітня, в деяких ЗМІ.

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«Ми нічого не знаємо про відставку Білоуса. Ми побачили інформацію в пресі (про відставку Ігоря Білоуса – УНІАН) і передаємо її керівництву», - сказала вона.

На питання, що каже керівництво, Яворська відповіла: «Нічого».

Згідно з Конституцією України, голова Фонду держмайна призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня 2015 року Верховна Рада прийняла постанову про призначення Ігоря Білоуса головою Фонду державного майна України (№2882).

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Білоус - інвестиційний банкір, до березня 2015 року очолював Державну фіскальну службу. Був призначений на цю посаду в березні 2014 року, однак через рік пішов у відставку в результаті ініційованого особисто прем'єр-міністром України розслідування діяльності керівництва служби. Результати розслідування показали неефективність роботи ДФС в боротьбі з тіньовим бізнесом та податковими ямами.