Moody's знизило рейтинг валютної заборгованості "ПриватБанку"

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило довгостроковий рейтинг пріоритетної незабезпеченої заборгованості в іноземній валюті націоналізованого «ПриватБанку» до «Ca» з «C».

Читайте також"ПриватБанк" повідомив НБУ про необхідність докапіталізації - Гонтарева

Як наголошується на сайті агентства, зниження рейтингу відображає очікування, що власники єврооблігацій банку зазнють значних збитків після передачі цих паперів у заставу та конвертації в акції фінустанови під час рекапіталізації банку.

Також повідомляється, що згодом Moody's планує відкликати рейтинг цього боргу.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України "ПриватБанк" (м. Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Після рішення про націоналізацію «ПриватБанк» замінив зобов'язання за облігаціями трьох серій на 595 млн дол. перед спеціальною компанією (SPV, Великобританія) на акції додаткової емісії.