Голова Фонду держмайна Білоус подав у відставку

Голова Фонду державного майна України Ігор Білоус прийняв рішення піти із займаної посади. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Сьогодні я подав у відставку з посади голови Фонду держмайна України. Я віддав три роки життя, працюючи на державній службі, майже два з них – у Фонді. Це були нелегкі роки, але я вдячний за можливість служити своїй країні у найскладніші часи», – написав Білоус.

Відповідно до Конституції України, голову Фонду держмайна призначає на посаду та звільняє з посади Верховна Рада.

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Як повідомлялося, сьогодні голова Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарева подала у відставку. За її словами, з посади голови НБУ вона піде з 10 травня цього року. Втім, Гонтарева зазначила, що може залишити посаду раніше зазначеного терміну, якщо за це проголосує Верховна Рада. Крім того, про результати своєї діяльності Гонтарева готова відзвітувати на пленарному засіданні парламенту.