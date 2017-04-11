Гройсман про відставку голови ФДМ Білоуса: "Йому не вдалося реалізувати себе на цій посаді"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підтримує рішення голови Фонду державного майна Ігоря Білоуса подати у відставку.

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Про це очільник уряду заявив на прес-конференції, присвяченій результатам роботи уряду за рік.

«Я вітаю його рішення. Я думаю, що його рішення - це оцінка його роботи. Можливо, не все від нього залежало, але, на мою думку, йому потрібно було бути більш наполегливим і чітким. На жаль, я вважаю, що йому не вдалося реалізувати себе на цій посаді», - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, керівництво Фонду держмайна так і не впоралося із завданням проведення масштабної приватизації в країні і його відставка є послідовним рішенням.

Як повідомляв УНІАН, голова Фонду державного майна України Ігор Білоус 10 квітня повідомив про рішення піти із займаної посади.

Відповідно до Конституції України, голову Фонду держмайна призначає на посаду та звільняє з посади Верховна Рада.

Верховна Рада прийняла постанову про призначення Ігоря Білоуса головою Фонду державного майна України від 18 травня 2015 року.