ДТЕК Ахметова оцінив свої втрати в Криму в $500 мільйонів – ініціював спір з Росією

Енергогенеруюча компанія «ДТЕК Крименерго», що входить до складу найбільшого приватного енергетичного холдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, ініціювала інвестиційний спір з Росією через втрату активів компанії в Криму і готова подати позов до міжнародного арбітражу, якщо цей спір не буде вирішений під час переговорів. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

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«З моменту незаконного захоплення «ДТЕК Крименерго» ми активно займалися відновленням документів, формуванням доказової бази, розробкою юридичної стратегії. Завершивши комплексний аналіз міжнародної практики та аналогічних прецедентів, ми направили на адресу Російської Федерації офіційне повідомлення про інвестиційний спор у рамках угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Росією», - заявив виконуючий обов'язки гендиректора «ДТЕК Енерго» Дмитро Сахарук.

Також зазначається, що в разі, якщо спір не буде вирішений шляхом переговорів, «ДТЕК Крименерго» має намір передати його на розгляд до міжнародного арбітражу.

Згідно з повідомленням, компанія оцінює суму збитків в 500 млн дол.

«Для захисту своїх інтересів ПАТ «ДТЕК Крименерго» залучило міжнародну юридичну компанію Covington and Burling LLP», - додали в компанії.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду тимчасово окупованих територій Донбасу, на яких розташовані видобувні і енергопостачальні активи ДТЕК.

14 березня президент Петро Порошенко заявив про те, що ряд українських підприємств в зоні АТО були незаконно конфісковані владою так званих «ДНР» і «ЛНР».

15 березня ДТЕК заявив про втрату контролю над вугільними шахтами та енергопостачальними компаніями в зоні АТО. Після цього компанія також повідомила про свої наміри боротися в юридичній площині за активи на тимчасово окупованих територіях.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент». У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик. При цьому підприємства «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» і «ДТЕК Свердловантрацит» залишилися на тимчасово окупованій території Донбасу.

Також компанія володіє 9 з 14 ТЕС в Україні.